В Уфе автоледи без прав сбила пешехода на «зебре»

Было установлено, что водитель не имел права управлять транспортными средствами, так как срок действия его водительского удостоверения истек в прошлом году. В отношении женщины был составлен административный материал по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», который предусматривает наказание в виде штрафа до 15 000 рублей.

пресс-служба ГИБДД по Уфе