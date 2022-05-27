В Уфе автоледи без прав сбила пешехода на «зебре»

Вчера, 26 мая, в башкирской столице водитель автомобиля Skoda Octavia сбила на "зебре" женщину. ДТП произошло около дома №1/2 по улице Блюхера.
В ГИБДД по Уфе рассказали, что за рулем иномарки находилась 49-летняя женщина. В ходе проверки оказалось, что у нее нет водительского удостоверения.
Было установлено, что водитель не имел права управлять транспортными средствами, так как срок действия его водительского удостоверения истек в прошлом году. В отношении женщины был составлен административный материал по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», который предусматривает наказание в виде штрафа до 15 000 рублей.
пресс-служба ГИБДД по Уфе
38-летняя женщина получила различные травмы. После оказания медпомощи ее отпустили.