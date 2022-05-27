В Башкирии увеличат количество вагонов в электричках Стерлитамак — Карламан

В Башкортостане состав электричек по маршруту Стерлитамак — Карламан будет увеличен до двух вагонов. Это сделано для удобства садоводов. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.
Новый состав начнет ходить уже с 1 июня. Электричка № 6812 ежедневно отправляется из Карламана в 6:40 с прибытием в 8:46 в Стерлитамак.
Время отправления поезда № 6813 из Стерлитамака — 17:48, время прибытия в Карламан — 19:54 (график также ежедневный). Состав № 6814 отбывает из Карламана в 20:42, достигая пункта назначения в 22:43 по выходным и праздникам.