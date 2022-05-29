В Башкирии вместе с Солнцем взойдёт Чёрная Луна

30 мая жители Башкирии смогут стать свидетелями удивительного космического явления. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
Утром вместе с Солнцем взойдёт Чёрная Луна. Это не астрономический термин, однако он широко используется в астрологии и СМИ. Явление связано с новолунием. Но само понятие «Чёрная Луна» имеет несколько определений.
Именно в новолуние Луна становится черной, так как, находясь в этот момент между Землей и Солнцем, она повернута неосвещенной ночной темной стороной. Увидеть Луну в новолуние можно только во время солнечных затмений, когда её черный диск заслоняет собой Солнце. В этот период Луна находится на небосводе рядом с Солнцем, и восходит, и заходит вместе с ним.