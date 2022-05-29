В Башкирии вместе с Солнцем взойдёт Чёрная Луна

Первое определение: если в одном месяце бывает два новолуния, как, например, в мае этого года, то второе новолуние называют Черной Луной. Это случается раз в два с половиной года. Обычно в месяце бывает одно новолуние и одно полнолуние. Кстати, если в месяце случается два полнолуния, то второе полнолуние называют Голубой Луной. В мае 2022 года два новолуния: первое было 1 мая, а второе приходится на 30 мая — вот это новолуние и называется Черной Луной. Второе определение Черной Луны — это когда в течение одного астрономического сезона (всего четыре сезона: весна, лето, осень, зима) происходят четыре новолуния вместо трех, и третье из них тоже называют Черной Луной.

Уфимский планетарий