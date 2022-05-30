В Башкирии упразднили наказание за нарушение масочного режима в эпидемию коронавируса

Парламент Башкирии отменил действие статьи местного административного кодекса о наказании за нарушение масочного режима в эпидемию коронавируса. Был принят соответствующий законопроект.
Статья предусматривала штрафы за нарушение масочного режима и социальной дистанции в условиях режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Спикер Парламента Башкирии прокомментировал необходимость данного изменения. Статья предполагала ответственность за неисполнение требований, принятых для противодействия распространению коронавируса. Со временем аналогичная норма была установлена федеральным законодательством, и необходимость в региональной статье отпала. Местный парламент решил ее упразднить, «чтобы не создавать излишнее административное давление на граждан и бизнес».
После отмены статьи 13.19 для жителей Башкирии ничего не изменится. Их смогут привлекать к ответственности за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности в соответствии с КоАПом России. Статья федерального кодекса 20.6.1 предусматривает штрафы для граждан от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей