В Башкирии упразднили наказание за нарушение масочного режима в эпидемию коронавируса

После отмены статьи 13.19 для жителей Башкирии ничего не изменится. Их смогут привлекать к ответственности за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности в соответствии с КоАПом России. Статья федерального кодекса 20.6.1 предусматривает штрафы для граждан от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей