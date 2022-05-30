В Уфе снесут большой заброшенный объект

В башкирской столице приступили к сносу недостроя по улице Комсомольской, рядом с домом №156/1. Здание пустует с 2009 года.
По плану, в здании должен был расположиться торгово-развлекательным центром. Строительство ТЦ с гипермаркетом, кинотеатром и боулингом прекратили строить из-за того, что компанию, которая занималась строительством, признали банкротом. Дальнейшее воздвижение объекта стало невозможным.
После сноса здания, строительством нового объекта будет заниматься компания «СтройТЭК». На месте снесенного здания планируют построить новый жилой комплекс.