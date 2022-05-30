В Уфе снесут большой заброшенный объект

В башкирской столице приступили к сносу недостроя по улице Комсомольской, рядом с домом №156/1. Здание пустует с 2009 года.

По плану, в здании должен был расположиться торгово-развлекательным центром. Строительство ТЦ с гипермаркетом, кинотеатром и боулингом прекратили строить из-за того, что компанию, которая занималась строительством, признали банкротом. Дальнейшее воздвижение объекта стало невозможным.