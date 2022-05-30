«Чиновник меняет профессию»: замминистра труда Башкирии встал за токарный станок

Из кресла чиновника – за токарный станок. В республике продолжается проект, направленный на популяризацию рабочих специальностей. В последнее время наблюдается снижение интереса к профессиям физического труда при наличии вакансий. Заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения региона попробовал себя в плотницкой работе.
Пиджак придется на время оставить. Работа, которую сегодня приготовили замминистра, не предполагает официального костюма. Чиновнику предстоит встать за токарный станок.
Основная продукция предприятия – изготовление национальных юрт. Этим процессом и занялся Азат Арсланов. Цех заготовки требует точности и осторожности. Если уж взялся за работу, то и выполнить ее нужно на совесть: на каждом этапе – контроль качества.
Следующий этап – сборка дверного проема юрты. В ход идут шуруповерт и саморезы. По признанию самого чиновника, за токарным станком стоять еще не приходилось. А вот другие строительные инструменты в руки он берет часто и в повседневной жизни.
Специалисты ручного труда предприятия – люди со стажем. Широкий ассортимент выпускаемой продукции и разные предпочтения заказчиков предполагают наличие креативности. Поэтому рутины нет, говорят рабочие. Тем не менее здесь молодежь тоже ждут. Как на производстве, так и в целом на рынке вакансий ощущается нехватка специалистов такого профиля.
Проект «Чиновник меняет профессию» региональное Министерство семьи, труда и соцзащиты населения реализует с 2013 года. Его идея в том, чтобы показать: рабочие профессии на рынке также ценятся.
Чиновники продолжат менять профессию, они уже садились за руль трактора, собирали овощи и пекли хлеб. К слову, новые специальности сотрудники ведомств осваивают на зарекомендовавших себя предприятиях с хорошим отношением к сотрудникам и достойной зарплатой.