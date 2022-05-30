«Чиновник меняет профессию»: замминистра труда Башкирии встал за токарный станок

Из кресла чиновника – за токарный станок. В республике продолжается проект, направленный на популяризацию рабочих специальностей. В последнее время наблюдается снижение интереса к профессиям физического труда при наличии вакансий. Заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения региона попробовал себя в плотницкой работе.

Пиджак придется на время оставить. Работа, которую сегодня приготовили замминистра, не предполагает официального костюма. Чиновнику предстоит встать за токарный станок.

Основная продукция предприятия – изготовление национальных юрт. Этим процессом и занялся Азат Арсланов. Цех заготовки требует точности и осторожности. Если уж взялся за работу, то и выполнить ее нужно на совесть: на каждом этапе – контроль качества.

Следующий этап – сборка дверного проема юрты. В ход идут шуруповерт и саморезы. По признанию самого чиновника, за токарным станком стоять еще не приходилось. А вот другие строительные инструменты в руки он берет часто и в повседневной жизни.

Я инструментами пользуюсь, не только чиновничья работа. В своем доме живу, беру в руки и шуруповерт, и дрель. Азат Арсланов, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Специалисты ручного труда предприятия – люди со стажем. Широкий ассортимент выпускаемой продукции и разные предпочтения заказчиков предполагают наличие креативности. Поэтому рутины нет, говорят рабочие. Тем не менее здесь молодежь тоже ждут. Как на производстве, так и в целом на рынке вакансий ощущается нехватка специалистов такого профиля.

Мы рады молодым и вновь приходящим. У нас своя специфика, и есть моменты, когда нужно обучать. И мы даем возможность обучиться. Надежда Сысолятина, начальник деревообрабатывающего производства предприятия «Агидель»

Проект «Чиновник меняет профессию» региональное Министерство семьи, труда и соцзащиты населения реализует с 2013 года. Его идея в том, чтобы показать: рабочие профессии на рынке также ценятся.

В банке вакансий 48 тысяч вакансий, 70 процентов – это рабочие специальности. По профессии плотника есть 226 мест, зарплата – от 18 до 40 тысяч рублей. Азат Арсланов, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан