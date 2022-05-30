В Башкирии определили лучших юных инспекторов

В Мелеузовском районе прошёл республиканский этап конкурса для школьников. Он состоял из нескольких заданий – практических и теоретических. Экзамен в автогородке ребята сдавали на велосипедах. Победители представят регион на всероссийском уровне.

Одно из самых сложных испытаний ребята проходят под скрежет тормозов. Чтобы осилить восьмёрку, школьники тренировались три месяца. К победе ребята в итоге пришли. Участники из Ишимбайского района заняли первое место. Кроме практических заданий, была теория. К ней школьников готовили играючи.

У команды из Кугарчинского района сильная сторона – оказание медицинской помощи. Подарки достались всем участникам. Ролики, скейтборды и велосипеды. Все теперь на колёсах.