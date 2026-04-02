В Абзелиловском районе определили победителей олимпиады «Гилем»

Олимпиада проходит в муниципалитете второй раз, лучших выявляют по четырём предметам: математика, физика, химия и башкирский язык. Проект реализуют при поддержке фонда подготовки инженеров «Нефтеполис», ООО «Салаватское» и местного отдела образования.
Бутылка воды, шоколадка, паспорт и задания – на столах участников олимпиады ничего лишнего. Самое важное – в голове: здесь проверка исключительно знаний, которые накапливали годами.
Олимпиада проводится среди учеников 7, 8, 9 и 10 классов школ Абзелиловского района. Отборочный этап прошёл в онлайн-формате в марте – в нём приняли участие 2200 ребят. В финал прошли только 315 школьников, набравших максимальное количество баллов. Они прошли проверку знаний по математике, физике, химии и башкирскому языку.
Чтобы задания были и интересными, и серьёзными, тщательную работу провели специалисты Фонда развития инженерных школ «Нефтеполис» с местными отделами образования и учителями. При этом учли и требования ГОСТа.
Такой подход призван не только определить сильнейших, это своего рода стратегический ход в подготовке кадров. Не зря в организации олимпиады участвует ООО «Салаватское» – коллаборация со школами для будущего.
По итогам олимпиады 45 школьников получили грамоты и подарки: смарт-часы, умные колонки, наушники. Отметили и учителей, подготовивших ребят. Новые принтеры презентовали трём местным школам.
С завершением второй олимпиады тут же началась подготовка к следующей, потому как конкуренция растёт. С каждым годом число участников увеличивается как минимум на треть. Интерес подстёгивают внимание и со стороны администрации, и со стороны партнёров и высокий уровень организации.