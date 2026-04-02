В Абзелиловском районе определили победителей олимпиады «Гилем»

Олимпиада проходит в муниципалитете второй раз, лучших выявляют по четырём предметам: математика, физика, химия и башкирский язык. Проект реализуют при поддержке фонда подготовки инженеров «Нефтеполис», ООО «Салаватское» и местного отдела образования.

Бутылка воды, шоколадка, паспорт и задания – на столах участников олимпиады ничего лишнего. Самое важное – в голове: здесь проверка исключительно знаний, которые накапливали годами.

Подготовка к олимпиаде – не однодневная работа: чтобы подготовить ребёнка, нужно заниматься с пятого класса.

Альфия Борисова, учитель математики школы села Янгельское

Олимпиада проводится среди учеников 7, 8, 9 и 10 классов школ Абзелиловского района. Отборочный этап прошёл в онлайн-формате в марте – в нём приняли участие 2200 ребят. В финал прошли только 315 школьников, набравших максимальное количество баллов. Они прошли проверку знаний по математике, физике, химии и башкирскому языку.

В этой олимпиаде я участвую в первый раз, в прошлом году она у нас уже проводилась, но я не смогла принять участие. Вопросы были лёгкие, мне понравилось, интересные задачи.

Дина Юсупова, участник олимпиады, ученица гимназии им. Т. Кусимова
Чтобы задания были и интересными, и серьёзными, тщательную работу провели специалисты Фонда развития инженерных школ «Нефтеполис» с местными отделами образования и учителями. При этом учли и требования ГОСТа.

Такой подход призван не только определить сильнейших, это своего рода стратегический ход в подготовке кадров. Не зря в организации олимпиады участвует ООО «Салаватское» – коллаборация со школами для будущего.

Востребованы инженерные специальности, олимпиада – стимул для школьников Абзелиловского района посмотреть в этом инженерном направлении, выбрать в дальнейшем свою жизнь, развитие на нашем предприятии.

Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Мы, жители Абзелиловского района, заинтересованы, чтобы дети вернулись к нам обратно, всё взаимосвязано. Страна требует химиков, физиков, математиков, а мы, жители Зауралья, любим свой башкирский язык, хотим, чтобы дети говорили на своём языке, поэтому выбрано четыре предмета.

Василя Абсадеева, директор Полилингвальной школы с. Аскарово
По итогам олимпиады 45 школьников получили грамоты и подарки: смарт-часы, умные колонки, наушники. Отметили и учителей, подготовивших ребят. Новые принтеры презентовали трём местным школам.

С завершением второй олимпиады тут же началась подготовка к следующей, потому как конкуренция растёт. С каждым годом число участников увеличивается как минимум на треть. Интерес подстёгивают внимание и со стороны администрации, и со стороны партнёров и высокий уровень организации.

