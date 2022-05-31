В Башкирии на капремонт многоквартирных домов потратят 5,4 млрд рублей

5,4 миллиарда рублей потратят в этом году на
капитальный ремонт многоквартирных домов в Башкортостане. В общей сложности
планируется привести в порядок 744 жилых здания. А еще запланирован комплексный
ремонт почти 900 подъездов. Такие цифры сегодня озвучили на еженедельном
оперативном совещании в правительстве республики.
Ход капремонта общедомового имущества и подъездов в
многоквартирных домах, а также благоустройство дворовых и общественных
территорий стал одним из основных вопросов в повестке совещания.
Это
большие организационные работы и процедуры. Во-первых, надо понять, какая сумма
денег будет, во-вторых, надо понять, сколько дворов мы можем сделать, в каких
городах и районах сделаем. Потом начать выбирать эти дворы, потом с людьми обсуждать,
какие они должны быть.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Руководитель региона поручил, чтобы в июле-августе
уже было понимание объемов предполагаемых ремонтных работ и необходимых
финансов. Обсудили сегодня на оперативном совещании и развитие
санаторно-курортных организаций в регионе.
На
территории Башкортостана расположены 31 санаторная курортная организация,
учредителем девяти из которых является республика. Общая вместимость на сегодня
– 3300 коек. Анализ финансово-хозяйственной деятельности санаториев показал,
что наши здравницы достойно пережили пандемию коронавируса, выручка от
санаторно-курортных услуг в 2021 году составил 3,7 млрд. рублей.Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан