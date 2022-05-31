В Башкирии на капремонт многоквартирных домов потратят 5,4 млрд рублей

Это большие организационные работы и процедуры. Во-первых, надо понять, какая сумма денег будет, во-вторых, надо понять, сколько дворов мы можем сделать, в каких городах и районах сделаем. Потом начать выбирать эти дворы, потом с людьми обсуждать, какие они должны быть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан