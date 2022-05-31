В Башкирии на капремонт многоквартирных домов потратят 5,4 млрд рублей

5,4 миллиарда рублей потратят в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Башкортостане. В общей сложности планируется привести в порядок 744 жилых здания. А еще запланирован комплексный ремонт почти 900 подъездов. Такие цифры сегодня озвучили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.

Ход капремонта общедомового имущества и подъездов в многоквартирных домах, а также благоустройство дворовых и общественных территорий стал одним из основных вопросов в повестке совещания. 

Это большие организационные работы и процедуры. Во-первых, надо понять, какая сумма денег будет, во-вторых, надо понять, сколько дворов мы можем сделать, в каких городах и районах сделаем. Потом начать выбирать эти дворы, потом с людьми обсуждать, какие они должны быть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель региона поручил, чтобы в июле-августе уже было понимание объемов предполагаемых ремонтных работ и необходимых финансов. Обсудили сегодня на оперативном совещании и развитие санаторно-курортных организаций в регионе.

На территории Башкортостана расположены 31 санаторная курортная организация, учредителем девяти из которых является республика. Общая вместимость на сегодня – 3300 коек. Анализ финансово-хозяйственной деятельности санаториев показал, что наши здравницы достойно пережили пандемию коронавируса, выручка от санаторно-курортных услуг в 2021 году составил 3,7 млрд. рублей.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
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