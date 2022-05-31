В Башкирии прошёл «День сенажа»

Обучающий семинар организовал федеральный «Институт молока» совместно с Минсельхозом республики. На мероприятие в Кармаскалинский район съехались специалисты со всех концов республики и даже из соседних регионов. Там же и дали символический старт кормозаготовительной кампании.

От рецепта лучшего сенажа до формулы идеальной коровы. Самые важные вопросы животноводства обсудили на обучающем семинаре в Кармаскалинском районе. Мероприятие, организованное федеральным «Институтом молока» совместно с Минсельхозом республики, собрало вместе не только фермеров со всего Башкортостана, но и лучших спикеров со всей России и даже из-за рубежа.

Сейчас в Башкортостане животноводческая отрасль развивается особенно активно. И хозяйства с современными доильными залами, и роботами требуют совершенно нового подхода к заготовке кормов.

Республика является лидером по производству продуктов животноводства и молочных товаров. Но чтобы удержать такие позиции и выйти на новый уровень качества, нужно постоянно совершенствоваться.

Производство качественного сенажа – ещё один шаг в этом направлении. Ведь чем лучше качество заготовки кормов, тем выше продуктивность скота. Об этом не забывают и сотрудники Кармаскалинского предприятия.

Обучающими лекциями семинар не ограничился. Для фермеров организовали экскурсию по выставке сельскохозяйственной техники и животноводческому комплексу предприятия. А эксперты «Института молока» провели для участников мастер-классы по животноводству. Научили не только правильно закладывать сенаж, но и показали, как правильно сделать бурёнке педикюр.