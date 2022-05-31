Минтруд России сообщил, кому положено молоко за вредность

Министерство труда России утвердило список вредных факторов, за которые сотрудникам положено бесплатное молоко и другие продукты. Соответствующий документ опубликован на портал нормативных правовых актов.
Согласно проекту, в перечень вредных производств вошли химический (металлы, неорганические соединения), биологический (микроорганизмы-продуценты), а также физический (ионизирующее излучение) факторы.
Как оговаривается в документе, раздача и употребление молочной продукции будет происходить в столовых, буфетах, а также иных местах, которые обязаны соответствовать санитарным нормам. Помимо этого, вне зависимости от длительности смены сотрудника норма бесплатной выдачи молока обязана составлять пол-литра.
В законную силу вышеуказанный документ вступит с 1 сентября нынешнего года и будет действовать на протяжении ближайших шести лет.