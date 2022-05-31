В Уфе помиловали беременную женщину, которая сбила пенсионерку

В башкирской столице одобрили прошение многодетной матери о помиловании. Женщину приговорили к восьми месяцам ограничения свободы за наезд на пенсионерку.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Автоледи, двигаясь по крайней левой полосе, не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 80-летнюю женщину.
После происшествия, женщина дала признательные показания, а также оплачивала лечение пострадавшей и помогала деньгами. В настоящее время осужденная ждет четвертого ребенка. Рассмотрев все материалы дела, комиссия приняла решение о помиловании.