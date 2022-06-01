В Общественной палате Башкирии провели круглый стол по вопросам начислений счетов за отопление

Госкомитет по жилищному и строительному надзору проверил более 10 тысяч домов, во многих ведомство выявило нарушения управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в части начислений за отопление. Поводом для проверки послужили многочисленные обращения жителей республики.

В Общественной палате республики накануне подняли этот вопрос. На круглом столе приняли участие профильные структуры, чиновники администрации Уфы, общественники и сами заявители. В ходе обсуждения выяснилось, что отчеты о проверках Госжилстройнадзора нигде не публикуются, население не владеет информацией. В адрес «БашРТС» информация об этих нарушениях также не была передана.