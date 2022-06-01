В Уфе запустили комбинированный туристический маршрут

В Уфе появился новый туристический маршрут. Теперь горожане и гости столицы могут прокатиться на двухэтажном автобусе и теплоходе по одному билету. Комбинированный тур занимает 2 часа. За это время можно узнать интересные факты о жизни знаменитых уфимцев и истории города.

Такой факт о Гостином дворе знает старшее поколение уфимцев. А вот для молодежи это, скорее, новость. Да и трудно представить, что на месте современного торгово-делового центра Уфы был раньше пустырь. И тогда эти руины стали съемочной площадкой для клипа на песню группы ДДТ «Мертвый город. Рождество». Но вот то, что между Уфой и киновселенной «Звездные войны» есть связь, было открытием для многих. Особняк, в котором сейчас расположен Музей археологии и этнографии, принадлежал купчихе Елене Поносовой. Ее внук стал дизайнерам по костюмам фильмов «Звездные войны» и «Чужой».

История памятника Салавату Юлаеву, легенда о семи девушках, этапы строительства Театра оперы и балета и восхождение звезды сцены Рудольфа Нуриева. Об этом и многом другом можно узнать за 40 минут поездки по центру Уфы.

На причале в ожидании туристов уже стоит теплоход «Колесов». Такого формата тур в Уфе проходит впервые. Оценить его пригласили работников туристической и ивент-индустрии столицы. Кроме того, новшество заинтересовало ученых, занимающихся вопросами туризма с научной точки зрения.