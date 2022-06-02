В Уфе утвердили новые тарифы за проезд на электротранспорте

Мэрия Уфы утвердила новые тарифы за проезд на электротранспорте. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте муниципалитета. Документ уже подписал мэр города Ратмир Мавлиев.

Фото №1 - В Уфе утвердили новые тарифы за проезд на электротранспорте

За разовую поездку в муниципальном электрическом транспорте установлены следующие предельные максимальные размеры тарифов:

за наличный расчет - 30 рублей;

по электронной пластиковой карте - 25 рублей;

по пластиковой карте учащихся средних или начальных учебных заведений (школы) - 15 рублей.  

Ознакомиться с полным текстом постановления можно на сайте.

Фото: ИА Башинформ. 

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