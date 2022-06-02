В Башкирии возобновились однодневные экскурсии для пожилых

В республике возобновились однодневные экскурсии для пожилых по программе Башкирское долголетие. Около 100 пенсионеров из Иглинского района выехали по экскурсионному маршруту Красный Ключ, «Павловский Парк», Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики».

Социальный проект реализуется с 2020 года. Бесплатно люди старшего поколения могут познакомиться с достопримечательностями Башкортостана. Пенсионерам был предоставлен автобус и гид, рассказывающий историю этих мест.