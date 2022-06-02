«Кроношпан Башкортостан» подарил детям Уфимского района новую спортплощадку

Оттачивать мастерство и воплощать свои мечты. В Уфимском районе открыли новую спортплощадку.
Вместо старой хоккейной коробки – современный многофункциональный комплекс. В селе Русский Юрмаш открыли спортивную площадку. Больше всех этому событию рады дети.
Осуществить мечту ребят помогла компания «Кроношпан Башкортостан». В Уфимском районе столицы республики это уже четвертый реализованный проект.
Теперь на площадке с искусственным травмобезопасным покрытием ребята смогут круглый год заниматься разными видами спорта.