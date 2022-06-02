В России Роскомнадзор заблокировал Proton VPN

Ведомство подтвердило активную блокировку VPN на территории Российской Федерации. Также Роскомнадзор сообщил, что согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой.



«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — высказались в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о вероятной блокировке в стране Proton VPN.