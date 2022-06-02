В России Роскомнадзор заблокировал Proton VPN

Роскомнадзор продолжает блокировку сервисов, позволяющих получить доступ к запрещенным приложениям. Ранее пользователи отметили, что проблемы с подключением появились у Proton VPN.
Ведомство подтвердило активную блокировку VPN на территории
Российской Федерации. Также Роскомнадзор сообщил, что согласно закону «О
связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — высказались в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о вероятной блокировке в стране Proton VPN.