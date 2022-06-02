В Уфе кадеты-пилоты получили возможность летать на вертолете

Теперь у кадетов уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой появилась возможность связать свою жизнь и с вертолетами, раньше они практиковались только на самолетах. Расширить практику удалось благодаря частной компании, которая является учредителем аэроклуба, где занимаются кадеты. Они получили сертификат летной годности и предоставили клубу легендарный вертолет Ка-26. На них будущие пилоты и провели ознакомительные полеты.

Этого дня 3-курсники кадетского корпуса имени Мусы Гареева ждали еще задолго до поступления в школу-интернат с летной подготовкой. Позади несколько лет теории, и сейчас будущие пилоты впервые готовятся сесть за штурвал вертолета. Конечно же, с инструктором.

Легендарная команда перед запуском двигателя – обязательный ритуал перед каждым отправлением в небо. Вертолет начинает набирать высоту. В правой руке Сингиза Исяндавлетова ручка управления, а левой он придерживает рычаг, который называется «шаг-газ». С его помощью курсант увеличивает тягу и уже самостоятельно может задавать курс вертолету. Все действия кадета контролирует инструктор.

До этого года у выпускников кадетского корпуса не было выбора, с каким аппаратом связывать свою карьеру. Ознакомительные полеты и практика у будущих пилотов проходила только на самолетах в аэродроме «Первушино». Учредитель аэроклуба, который сотрудничает с кадетским корпусом, получил сертификат летной годности и решил предоставить будущим пилотам вертолет.

Сингиз попал в первую четверку из 20 курсантов кадетского корпуса. Перед тем как сесть за штурвал, пусть и ознакомительного полета, будущие офицеры полностью изучили аэродинамику вертолета, приборную доску, систему двигателя и запуска.

Как только некоторые курсанты летных учреждений из других регионов узнали, что теперь уфимский кадетский корпус имеет возможность познакомить своих воспитанников с легендарным Ка-26 лично, они без раздумий перевелись в столицу республики. Те, кто с детства мечтал о вертолетах, например, как Никита Кулик из Омска.