В Башкирии 14 медицинских работников наградили почетными грамотами президента

14 медицинских работников Башкирии были награждены почетными наградами. Решение наградить лучших медработников региона принял президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото №1 - В Башкирии 14 медицинских работников наградили почетными грамотами президента

Лучшие врачи были награждены почетными грамотами президента за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи в период эпидемии коронавируса.

Еще нескольким врачам была объявлена Благодарность президента, а также вручена почетная грамота за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу

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