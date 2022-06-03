В Башкирии 14 медицинских работников наградили почетными грамотами президента

14 медицинских работников Башкирии были награждены почетными наградами. Решение наградить лучших медработников региона принял президент Российской Федерации Владимир Путин.
Лучшие врачи были награждены почетными грамотами президента за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи в период эпидемии коронавируса.
Еще нескольким врачам была объявлена Благодарность президента, а также вручена почетная грамота за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу