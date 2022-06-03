В Башкирии 14 медицинских работников наградили почетными грамотами президента

Лучшие врачи были награждены почетными грамотами президента за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи в период эпидемии коронавируса.

Еще нескольким врачам была объявлена Благодарность президента, а также вручена почетная грамота за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу