В Сибае заложили символическую плиту IV Всероссийского инвестиционного сабантуя

До начала мероприятия Глава Башкирии посетил экспозицию «Сибай вдохновляет» местных культурных, образовательных и социальных учреждений, пообщался с представителями этих организаций. Выставка представляла из себя демонстрацию различных ремесленных изделий, в числе которых можно было найти продукцию из тех драгоценных камней, которые добываются в Зауралье.