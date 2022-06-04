В Сибае заложили символическую плиту IV Всероссийского инвестиционного сабантуя

Глава Башкирии Радий Хабиров 3 июня принял участие в закладке символической плиты IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Это уже традиционное торжественное мероприятие на центральной площади города Сибай стало ярким завершением деловой программы сабантуя.

Фото №1 - В Сибае заложили символическую плиту IV Всероссийского инвестиционного сабантуя

До начала мероприятия Глава Башкирии посетил экспозицию «Сибай вдохновляет» местных культурных, образовательных и социальных учреждений, пообщался с представителями этих организаций. Выставка представляла из себя демонстрацию различных ремесленных изделий, в числе которых можно было найти продукцию из тех драгоценных камней, которые добываются в Зауралье.

Затем Радий Хабиров провел церемонию вручения государственных наград за вклад в развитие Зауралья. Всего было награждено 16 человек.

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