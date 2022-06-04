В Сибае заложили символическую плиту IV Всероссийского инвестиционного сабантуя

Глава Башкирии Радий Хабиров 3 июня принял участие в закладке символической плиты IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Это уже традиционное торжественное мероприятие на центральной площади города Сибай стало ярким завершением деловой программы сабантуя.
До начала мероприятия Глава Башкирии посетил экспозицию «Сибай вдохновляет» местных культурных, образовательных и социальных учреждений, пообщался с представителями этих организаций. Выставка представляла из себя демонстрацию различных ремесленных изделий, в числе которых можно было найти продукцию из тех драгоценных камней, которые добываются в Зауралье.
Затем Радий Хабиров провел церемонию вручения государственных наград за вклад в развитие Зауралья. Всего было награждено 16 человек.