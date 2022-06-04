В России за сутки госпитализировали более 1400 пациентов с диагнозом коронавирус

В России наблюдается несколько волнообразная статистика числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. Еще в начале этой недели их число за сутки не превышало 900 человек, как и неделей ранее. После такого спада снова отмечается рост примерно до 2000 человек в сутки.

За эти сутки госпитализировали 1 493 пациентов с коронавирусом, о чем говорят федеральные данные, обновленные 4 июня.