В России за сутки госпитализировали более 1400 пациентов с диагнозом коронавирус

В России наблюдается несколько волнообразная статистика числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. Еще в начале этой недели их число за сутки не превышало 900 человек, как и неделей ранее. После такого спада снова отмечается рост примерно до 2000 человек в сутки.
За эти сутки госпитализировали 1 493 пациентов с коронавирусом, о чем говорят федеральные данные, обновленные 4 июня.
Сообщается, что всего в стране за период пандемии выявили 18 348 065 фактов заражения, в том числе за сутки – 4 101. Выписано по выздоровлению всего 17 760 326 человек, из них за сутки – 5 132. Скончались от коронавируса в России 379 445 пациентов, за сутки не стало 82 человек.