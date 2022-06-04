Житель Башкирии положил в сумку полицейского взятку, чтобы «договориться» за племянника

В Башкирии участковым полиции Учалинского района была проведена плановая проверка, во время которой выяснилось, что по месту жительства отсутствует иностранный гражданин.
Оказалось, что 40-летняя жительница Учалов совсем недавно вступила в фиктивный брак с племянником своего знакомого и прописала его у себя. Видела своего мужа женщина только раз – в ЗАГСе. И все, что было известно ей, так это то, что мужчина этот является гражданином другой страны. Сейчас, как сообщает пресс-служба МВД по РБ, принимается решение о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Далее сотрудник полиции обо всем доложил руководству. Следом, при встрече родственник иностранца, снова предложил взятку. Несмотря на предупреждение о незаконности действий, мужчина положил в сумку полицейского 15 000 рублей. После – житель Учалов был задержан. Возбуждено дело о покушении на дачу взятки.