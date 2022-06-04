Житель Башкирии положил в сумку полицейского взятку, чтобы «договориться» за племянника

В Башкирии участковым полиции Учалинского района была проведена плановая проверка, во время которой выяснилось, что по месту жительства отсутствует иностранный гражданин.

Фото №1 - Житель Башкирии положил в сумку полицейского взятку, чтобы «договориться» за племянника

Оказалось, что 40-летняя жительница Учалов совсем недавно вступила в фиктивный брак с племянником своего знакомого и прописала его у себя. Видела своего мужа женщина только раз – в ЗАГСе. И все, что было известно ей, так это то, что мужчина этот является гражданином другой страны. Сейчас, как сообщает пресс-служба МВД по РБ, принимается решение о возбуждении по данному факту уголовного дела.

В ходе разбирательства удалось связаться только с родственником прибывшего гражданина. 37-летний житель Учалов приехал в отдел полиции, но сообщать, где сейчас находится его племянник, не хотел. Вместо этого он предложил участковому «договориться». Различными способами намекал на взятку, на что участковый напомнил ему, что такие действия влекут уголовную ответственность.

Пресс-служба МВД по РБ

Далее сотрудник полиции обо всем доложил руководству. Следом, при встрече родственник иностранца, снова предложил взятку. Несмотря на предупреждение о незаконности действий, мужчина положил в сумку полицейского 15 000 рублей. После – житель Учалов был задержан. Возбуждено дело о покушении на дачу взятки.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение иностранного гражданина, 1999 года рождения, чтобы организовать его встречу с супругой в Отделе МВД России по Учалинскому району для дачи показаний по факту фиктивной регистрации.

Пресс-служба МВД по РБ
Акции БСТ
Уфимская волна