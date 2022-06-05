В Башкирии страдающему сахарным диабетом ребенку не выдавали медизделия

В этой связи межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики, районной больницы бесплатно и бесперебойно обеспечивать инвалида медизделиями, а также о взыскании более 17 тыс. рублей, затраченных на их покупку.

пресс-служба Белебеевской межрайонной прокуратуры