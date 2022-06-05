В Башкирии страдающему сахарным диабетом ребенку не выдавали медизделия

В Белебеевском районе страдающего сахарным диабетом ребенка не обеспечивали жизненно важными медицинскими изделиями. Его родители обратились в местную прокуратуру, сообщили в пресс-службе ведомства.
Регулярно на бесплатной основе ребенку должны были предоставлять медицинские изделия. Пациента не обеспечивали ими более трех месяцев, и родителям приходилось приобретать их за свой счет.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения контролирует надзорное ведомство.