В Башкирии страдающему сахарным диабетом ребенку не выдавали медизделия

В Белебеевском районе страдающего сахарным диабетом ребенка не обеспечивали жизненно важными медицинскими изделиями. Его родители обратились в местную прокуратуру, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии страдающему сахарным диабетом ребенку не выдавали медизделия

Регулярно на бесплатной основе ребенку должны были предоставлять медицинские изделия. Пациента не обеспечивали ими более трех месяцев, и родителям приходилось приобретать их за свой счет.

В этой связи межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики, районной больницы бесплатно и бесперебойно обеспечивать инвалида медизделиями, а также о взыскании более 17 тыс. рублей, затраченных на их покупку.

пресс-служба Белебеевской межрайонной прокуратуры

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения контролирует надзорное ведомство.

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