В Башкирии синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер

Сегодня, 5 июня, в Башкирии день будет дождливым дождливым. Местами пройдут грозы, а также град. При грозах ветер усилится до шквалистого. Днем потеплеет до +18, +23 градусов.

Завтра, 6 июня, в республике ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Местами ночью пройдут грозы, а днем прогнозируется град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра. Температура в ночное время будет в пределах +10°, +15°, а днем - от +18° до +23°.