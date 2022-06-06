Мечетлинский доходогенерирующий проект вырос до современного производства молочных продуктов

Около 80 тонн сыров в год. Благодаря объединению в сельхозкооператив за небольшой период времени им удалось создать современное молокоперерабатывающее производство.

Начинали совместный бизнес мечетлинские предприниматели в 2017 году. Первоначально в состав кооператива входило 16 пайщиков, сегодня их количество выросло вдвое. Ежедневно в цехах перерабатывают около 5 тонн молока, собирают его с подворий района. Серьезную помощь в развитии сельскохозяйственного производственного кооператива оказало государство, в виде грантов.

Доходогенерирующий проект. Мы выиграли средства, купили молоковозы, потом бизнес-проект защитили. Федеральный грант 60 на 40. Мы приобрели оборудование. Всё оборудование, что стоит, приобретено за счет гранта.

Гагик Аветян, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива
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