В Башкирии сотрудники ГИБДД проводят рейды среди велосипедистов

Велосезон только начался, а количество ДТП с участием велосипедистов перевалило за два десятка. Автоинспекторы начали проводить профилактические рейды по выявлению нарушителей среди рулевых двухколесного транспорта. Проверки коснутся не только велосипедистов, но водителей средств индивидуальной мобильности.

На оживленном перекрестке улиц Ленина и Чернышевского велосипедист на скорости больше 20 километров в час решил переехать улицу на зеленый свет. Водитель автобуса не успел среагировать на внезапное появление мужчины на дороге. Велосипедист отделался легкой травмой, а вот само транспортное средство уже не восстановить.

С начала лета автоинспекторы начали проводить рейды, направленные на профилактику аварийности и нарушений среди тех, кто пользуется велосипедами и электросамокатами. Ведь зачастую именно рулевые двухколесного транспорта провоцируют ДТП на пешеходных переходах.

Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому сотрудники ГИБДД выписывают в отношении нарушителей штраф в размере 800 рублей, а с несовершеннолетними проводят профилактические беседы. То же самое касается и тех, кто ездит на самокатах по зебре. Однако профилактические беседы не всегда помогают. Например, молодой человек сразу после разговора с инспектором повторно пересек проезжую часть на электросамокате.