К 2024 году в Башкирии количество пляжей планируется увеличить в два раза
Председатель ГК Башкирии по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что к 2024 году в республике запланировано увеличение количества пляжей в два раза – до 200. Об этом он заявил вчера, шестого июня, во время оперативного совещания в ЦУРе.
За последние пять лет количество пляжей увеличено в два раза: с 68 до 137. Из них 52 пляжа будут функционировать на реках, а 85 – на водохранилищах, озерах и прудах. Башкортостан занимает лидирующее место по количеству открытых пляжей в Приволжском федеральном округе. Но мы на этом не останавливаемся. К 2024 году в республике должно быть не менее 200 пляжей. Для достижения этой цели совместно с муниципалитетами, предпринимателями и организациями организована работа по открытию пляжей в новых местах, там, где люди уже традиционно отдыхают. Очень важно, чтобы они были доступны, удобно расположены, комфортными для отдыха и могли вместить всех желающих.
Фарит Гумеров, председатель ГК Башкирии по ЧС
Фарит Гумеров отметил, что муниципалитетам необходимо расширять инфраструктуру для отдыха у воды для предотвращения гибели людей на водоемах.
В этом году, с учетом принимаемых мер, прогнозируем сокращение смертности на водных объектах. Это будет достигаться, в том числе, открытием дополнительных 27 новых пляжей. Сегодня готов к открытию 91 пляж. Задерживают выход на плановое значение открываемых пляжей Благоварский, Краснокамский, Стерлитамакский и Шаранский районы, не подавшие заявления-декларации.
Фарит Гумеров, председатель ГК Башкирии по ЧС
Для удобства жителей, планирующих отдых на водных объектах, на сайте Госкомитета РБ по ЧС размещена интерактивная карта республики с локациями оборудованных пляжей.
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что к 2024 году 200 пляжей нужно сделать.
Нам к чему нужно готовиться? Огромное количество людей приедет к нам летом, если будет жарко, они из воды не будут выходить. Помните лето-2019, когда очень много погибло людей? Поэтому посмотрите за этим, нужно быть готовыми.