К 2024 году в Башкирии количество пляжей планируется увеличить в два раза

За последние пять лет количество пляжей увеличено в два раза: с 68 до 137. Из них 52 пляжа будут функционировать на реках, а 85 – на водохранилищах, озерах и прудах. Башкортостан занимает лидирующее место по количеству открытых пляжей в Приволжском федеральном округе. Но мы на этом не останавливаемся. К 2024 году в республике должно быть не менее 200 пляжей. Для достижения этой цели совместно с муниципалитетами, предпринимателями и организациями организована работа по открытию пляжей в новых местах, там, где люди уже традиционно отдыхают. Очень важно, чтобы они были доступны, удобно расположены, комфортными для отдыха и могли вместить всех желающих.

Фарит Гумеров, председатель ГК Башкирии по ЧС