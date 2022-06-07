Стало известно, сколько в Башкирии экономически активного населения

Специалисты Башстата рассказали, сколько в Башкирии экономически активного населения.
Численность рабочей силы в возрасте от 15 лет в январе-марте этого года составила 1,928 млн человек. При этом более 1,879 млн человек заняты в экономике.
В соответствии с методологией Международной организации труда 69 тысяч человек были признаны безработными, то есть в этот период они не имели работу, доходное занятие, искали работу или готовились приступить к новой.
По данным экспертов, уровень безработицы в январе-марте снизился до 3,6%. В целом по России, численность рабочей силы составила в январе–марте более 74,698 млн человек. В Приволжском федеральном округе — около 14,532 млн человек.