В Башкирии с начала года восстановили права 1042 дольщиков

С начала этого года восстановлены права 1042 дольщиков. В Уфе прошло совещание по вопросам долевого строительства с участием генерального прокурора России Николая Шишкина.

В своем выступлении он обратил внимание на имеющиеся проблемы при завершении строительства проблемных домов, недостатки в работе органов государственной  власти, местного самоуправления и строительных организаций.

С 2018 года по 2021 год в республике восстановлены права более 6,5 тысячи человек. Проблемными остаются 83 дома, квартиры в которых ждут 3633 дольщика.

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