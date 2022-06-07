В Башкирии с начала года восстановили права 1042 дольщиков

С начала этого года восстановлены права 1042 дольщиков. В Уфе прошло совещание по вопросам долевого строительства с участием генерального прокурора России Николая Шишкина.

В своем выступлении он обратил внимание на имеющиеся проблемы при завершении строительства проблемных домов, недостатки в работе органов государственной власти, местного самоуправления и строительных организаций.