В Башкирии изменят расписание электричек в канун Дня города

В Башкирии изменится расписание электричек. Это связано с проведением Дня города Уфы и Дня России, сообщили в пресс-службе БППК.

10 июня электрички будут курсировать по рабочему графику пятницы, 11 и 12 июня — по расписанию субботы, 13 июня — по расписанию воскресенья, а 14 июня — по расписанию понедельника.