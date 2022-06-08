В Башкирии изменят расписание электричек в канун Дня города

В Башкирии изменится расписание электричек. Это связано с проведением Дня города Уфы и Дня России, сообщили в пресс-службе БППК.
10 июня электрички будут курсировать по рабочему графику пятницы, 11 и 12 июня — по расписанию субботы, 13 июня — по расписанию воскресенья, а 14 июня — по расписанию понедельника.
11, 12 и 13 июня будут назначены электрички:
— № 6814 Карламан (отпр.20.42) — Стерлитамак (приб.22.43),
— № 6911/6912 Уфа (отпр.07.08) — Айгир (приб.10.30),
— № 6913/6914 Айгир (отпр.16.33) — Уфа (приб.19.36).
11, 12 и 13 июня отменяются маршруты:
— № 6917 Инзер (отпр.06.10) — Зуяково (приб.06.54),
— № 6918 Зуяково (отпр.07.15) — Инзер (приб.08.00),
— № 6420 Уфа (отпр.17.53) — Урман (приб.19.21),
— № 6460 Раевка (отпр.06.06) — Уфа (приб.08.19),
— № 6877/6878 Приуралье (отпр.06.07) — Уфа (приб.07.51).