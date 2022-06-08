12-летний школьник из Башкирии вошел в десятку лучших чтецов мира

В «Артеке» перед тремя тысячами зрителей он выступил с рассказом Виктора Драгунского «Шиворот-навыворот». И прошел в финал. Проект «Живая классика» – крупнейший по поддержке чтения в России, он проходит в 11-й раз. К нему подключаются все регионы России и больше 80 стран мира.