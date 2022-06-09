В Уфе стартовала Спартакиада среди учреждений регионального Роспотребнадзора

В Уфе стартовал первый этап Всероссийской Спартакиады, посвященный столетию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Сотрудники территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора республики в течение трех дней будут состязаться в таких видах спорта как волейбол, мини-футбол, стритбол и легкая атлетика. Также в рамках Спартакиады предстоит выявить сильнейшую команду в шашках и настольном теннисе. Соревновав проходят в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Всего в состязаниях принимают участие шесть команд, которые формировались по округам. Это своеобразные сборные. Победители республиканского этапа смогут побороться с коллегами из Приволжского федерального округа за выход в финальную часть спартакиады, которая пройдет в Москве.