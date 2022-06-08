В Башкирии за последние пять лет снизилось количество случаев отравления алкоголем

В Башкирии отравление спиртным у мужчин происходит в четыре раза чаще, чем у женщин. Такую статистику предоставил республиканский Роспотребнадзор.
Всего с начала года выявлено 403 случая отравления у мужчин и 92 случая у женщин. По данным Роспотребнадзора, случаи зарегистрированных отравлений алкоголем за последние годы снизились.
Несмотря на снижение случаев, статистика остается неизменной: мужчины страдают от отравления спиртным в три-четыре раза чаще, чем женщины. За последние пять лет больше всего случаев отравления алкоголем пришлись на 2018 год: мужчины – 1233, женщины – 296).