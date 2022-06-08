В Башкирии за последние пять лет снизилось количество случаев отравления алкоголем

В Башкирии отравление спиртным у мужчин происходит в четыре раза чаще, чем у женщин. Такую статистику предоставил республиканский Роспотребнадзор.

Всего с начала года выявлено 403 случая отравления у мужчин и 92 случая у женщин. По данным Роспотребнадзора, случаи зарегистрированных отравлений алкоголем за последние годы снизились.