Сегодня в Уфе будет проходить ярмарка вакансий для предприятий всех видов экономической деятельности

Сегодня, девятого июня, в Уфе будет проходить ярмарка вакансий для предприятий всех видов экономической деятельности. Об этом сообщили в городском ЦЗН.

Посетителям ярмарки булет представлен весь спектр услуг в сфере занятости. Также соискатели смогут пройти компьютерную диагностику и получить консультации.

Ярмарка вакансий будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1. Приглашаются все желающие.