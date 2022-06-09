В Башкирии спасатели проводят обучение волонтеров

Волонтёров для тушения пожаров готовят профессионалы. В Башкортостане проводят обучение для тех, кто готов помогать спасателям. Добровольцев учат, как правильно оказывать первую помощь и как действовать во время тушения огня. Специалисты говорят, что, несмотря на дождливое начало лета, погода, возможно, готовит сюрприз.

Над синхронизацией ещё нужно поработать, но для этого они и здесь. Тратят всё свободное время, чтобы на месте происшествия действовать как профессионалы. Многие из тех, кто решил стать волонтёром, прошли боевое крещение ещё в прошлом году. Тысячи добровольцев встали стеной на пути огня.

Обучение волонтёры проходят там же, где и спасатели. Важная часть – оказание медицинской помощи. Преподаватель Алик Латыпов – практик, а не теоретик. За его плечами служба в Афганистане, Никарагуа и Чернобыле.

Погода в первые дни лета дождливая, но апрель заставил понервничать жителей Зауралья. Казалось, всё развивается по прошлогоднему сценарию.

Прошлый год был горячим. Но погодные условия изменились, хотя к августу сезон тоже может стать пожароопасным. Ильгиз Фаткуллин, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан

Поэтому решили быть во всеоружии. С начала года в республике уже подготовили около двух тысяч волонтёров.

Навыки оказания первой помощи, использования СИЗ, морально-психологическая подготовка. Татьяна Норкина, заместитель начальника учебно-методического центра Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС