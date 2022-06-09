В Башкирии спасатели проводят обучение волонтеров

Волонтёров для тушения пожаров готовят профессионалы. В Башкортостане проводят обучение для тех, кто готов помогать спасателям. Добровольцев учат, как правильно оказывать первую помощь и как действовать во время тушения огня. Специалисты говорят, что, несмотря на дождливое начало лета, погода, возможно, готовит сюрприз.
Над синхронизацией ещё нужно поработать, но для этого они и здесь. Тратят всё свободное время, чтобы на месте происшествия действовать как профессионалы. Многие из тех, кто решил стать волонтёром, прошли боевое крещение ещё в прошлом году. Тысячи добровольцев встали стеной на пути огня.
Обучение волонтёры проходят там же, где и спасатели. Важная часть – оказание медицинской помощи. Преподаватель Алик Латыпов – практик, а не теоретик. За его плечами служба в Афганистане, Никарагуа и Чернобыле.
Погода в первые дни лета дождливая, но апрель заставил понервничать жителей Зауралья. Казалось, всё развивается по прошлогоднему сценарию.
Поэтому решили быть во всеоружии. С начала года в республике уже подготовили около двух тысяч волонтёров.
Записаться на курс можно, позвонив в приёмную Госкомитета республики по ЧС: 8-347-242-42-37. Помимо оказания медпомощи, волонтёров обучают, как действовать во время тушения огня. Программу уместили в 18 часов. Эти знания могут пригодиться не только на пожарах.