Мэрия Уфы озвучила график работы автобусов в День города

12 июня в Уфе пройдут праздничные мероприятия, привязанные ко Дню города и Дню России.
Основной площадкой проведения масштабного праздника станет парк «Кашкадан» в Сипайлово, который откроется после глобальной реконструкции в этот же день. Развлекательная программа стартует в 15:00, а завершится в 23:00 праздничным салютом.
Мэрия Уфы рассказала, как уехать из микрорайона в праздничный день. Работа городского общественного транспорта будет продлена до 01:00 13 июня по всем направлениям: в Дему, Затон, Черниковку, Инорс, Зеленую рощу, Шакшу и в район телецентра.
По улице Жукова пассажиров будут ждать 26 автобусов «Башавтотранса»: №№ 6, 30к, 39, 51/51а, 57/57а, 69, 74, 75, 290, а также 18 автобусов частных перевозчиков №№ 207, 224, 225, 248, 252, 277, 288.