Мэрия Уфы озвучила график работы автобусов в День города

Мэрия Уфы рассказала, как уехать из микрорайона в праздничный день. Работа городского общественного транспорта будет продлена до 01:00 13 июня по всем направлениям: в Дему, Затон, Черниковку, Инорс, Зеленую рощу, Шакшу и в район телецентра.