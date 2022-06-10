В Башкирии пройдет фестиваль «Башкорт аты»

Республиканский фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты» пройдет рядом с озером Графским в начале августа. Об этом стало известно на первом заседании оргкомитета по проведению мероприятия. Оно прошло накануне в Баймакском районе.
На фестиваль пригласят специалистов в области коневодства со всей России. Они обсудят проблемы сохранения и развития традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел в Башкирии, роста поголовья и популяризации лошади башкирской породы. Также в рамках фестиваля ожидается проведение самого массового конного парада в России.
Гостей мероприятия познакомят и с башкирскими национальными играми и состязаниями. Ранее решение о проведении фестиваля лошадей башкирской породы принял Глава Башкирии во время визита в Баймакский район.