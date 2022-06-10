В Уфе орнитологи провели кольцевание птенцов сапсанов

Пионерия, Спартак, Салават и Уфа. Так назвали четверых птенцов сапсанов, живущих на крыше банка «Уралсиб» в Уфе. Сегодня орнитологи окольцевали пернатых, чтобы узнать пути дальнейшей миграции птиц.

Кольца изготовлены из облегченного алюминия и не будут мешать соколятам. Также ветеринары осмотрели птенцов, произвели замеры и выяснили, что в этом году у семейной пары вылупились два мальчика и две девочки.

Впервые сапсаны поселились на крыше банка в 2006 году. А в 2019 сотрудники «Уралсиба» установили над гнездом веб-камеру и начали транслировать жизнь пернатых.