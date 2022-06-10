Сапсановая столица России: почему соколы выбирают для гнездования Уфу

Четверым птенцам сапсанов, живущим на крыше банка «Уралсиб», дали имена. Орнитологи сделали замеры птиц и окольцевали лапки, чтобы в будущем следить за миграцией соколов. Наш корреспондент поднялся к гнезду вместе со специалистами и узнал, почему эти хищники облюбовали уфимские высотки.

Первого птенца решили назвать Пионерией – в честь 100-летия пионерской организации. Орнитологи выяснили, что в этом году у семейной пары сапсанов вылупились две девочки и два мальчика. Остальных назвали Спартак, Салават и Уфа. Сейчас им уже три недели, и именно в этом возрасте специалисты кольцуют пернатых. По очереди, друг за другом.

Кольцуем для того, чтобы узнать миграционные пути птиц. Сапсаны – перелетные птицы, и чтобы узнать, где они зимуют, мы их кольцуем. Полина Полежанкина, кандидат биологических наук, орнитолог

Процедура для птиц совершенно безболезненная, а облегченные алюминиевые кольца не мешают сапсанам жить и охотиться. Соколы относятся к хищным видам.

Недавно покушала, вон видно: клюв ещё испачкан в крови. Айдар Ахияртдинов, волонтёр проекта Атлас птиц г. Уфы

Пикируя на свою жертву, сапсан может развить скорость до 330 километров в час. Исследуя останки птиц в гнезде, орнитологи узнали, что у нас также обитает вид водяной пастушок, который раньше не был зарегистрирован в столице. А соколы выбирают Уфу неслучайно.

Город удобно расположен для сапсанов. Уфа находится на возвышенности. Кругом реки, а поэтому высотки для сапсанов выглядят, как скалы. Эльза Габбасова, председатель башкирского отделения Союза охраны птиц России

Сотрудники банка всячески оберегают семью сапсанов и создают условия для птенцов. Переносят сроки мытья фасадов, обеспечивают полный доступ ученым. Впервые соколы свили гнездо на крыше небоскреба 17 лет назад.

Конкретно этот самец прилетает уже 4 года. Мы следим за ними с орнитологами, кольцуем, принимаем активное участие в их жизни, ведем трансляции. Марат Мамлеев, управляющий филиалом банка «Уралсиб» в г. Уфе

Обычно соколы не вьют гнезда в городах, предпочитая естественную среду обитания. Поэтому Уфу можно назвать сапсановой столицей страны. Специалисты насчитали 13 семейных пар хищных птиц, которые ежегодно возвращаются на свои привычные места.