Сапсановая столица России: почему соколы выбирают для гнездования Уфу

Четверым птенцам сапсанов, живущим на крыше банка «Уралсиб», дали имена. Орнитологи сделали замеры птиц и окольцевали лапки, чтобы в будущем следить за миграцией соколов. Наш корреспондент поднялся к гнезду вместе со специалистами и узнал, почему эти хищники облюбовали уфимские высотки.
Первого птенца решили назвать Пионерией – в честь 100-летия пионерской организации. Орнитологи выяснили, что в этом году у семейной пары сапсанов вылупились две девочки и два мальчика. Остальных назвали Спартак, Салават и Уфа. Сейчас им уже три недели, и именно в этом возрасте специалисты кольцуют пернатых. По очереди, друг за другом.
Процедура для птиц совершенно безболезненная, а облегченные алюминиевые кольца не мешают сапсанам жить и охотиться. Соколы относятся к хищным видам.
Пикируя на свою жертву, сапсан может развить скорость до 330 километров в час. Исследуя останки птиц в гнезде, орнитологи узнали, что у нас также обитает вид водяной пастушок, который раньше не был зарегистрирован в столице. А соколы выбирают Уфу неслучайно.
Сотрудники банка всячески оберегают семью сапсанов и создают условия для птенцов. Переносят сроки мытья фасадов, обеспечивают полный доступ ученым. Впервые соколы свили гнездо на крыше небоскреба 17 лет назад.
Обычно соколы не вьют гнезда в городах, предпочитая естественную среду обитания. Поэтому Уфу можно назвать сапсановой столицей страны. Специалисты насчитали 13 семейных пар хищных птиц, которые ежегодно возвращаются на свои привычные места.
Уфа – единственный город в России, где зарегистрировано такое количество гнездящихся пар сапсанов. Новые семейства замечены на юге и на севере столицы. Но именно на крыше «Уралсиба» за соколами могут следить не только орнитологи, но и все жители республики. Банк организовал в интернете прямую трансляцию жизни пернатых. Посмотреть можно до конца июня, пока птенцы не встанут на крыло и не покинут гнездо.