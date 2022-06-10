Житель Башкирии проведет 11 лет в тюрьме строгого режима за участие в террористической организации

Жителю Башкирии апелляционный военный суд утвердил наказание в виде отбывания в колонии строго режима сроком на 11 лет. Уроженец республики был приговорен к тюрьме за организацию деятельности террористической организации.

Фото №1 - Житель Башкирии проведет 11 лет в тюрьме строгого режима за участие в террористической организации

47-летний мужчина был обвинен в организации деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Мужчина временно проживал в Москве и вербовал как жителей столицы, так и Башкирии.

Обвиняемого задержали в 2019 году. При обыске были обнаружены печатные издания с призывами к созданию Всемирного исламского халифата.

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