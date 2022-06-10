Популярный сайт PornHub уволил сотрудника из России

Компания PornHub уволила единственного сотрудника из России, который занимался маркетингом. Информацию подтвердил бывший сотрудник на своем Телеграм-канале.

По словам Дмитрия Колодина, который работал на иностранную компанию, увольнение было вполне ожидаемым, и мужчина морально готовился к этому. Однако с февраля офис PornHub «не делал поспешных выводов и пытался справиться с блокировкой каналов».