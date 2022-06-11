В Уфе прошел легкоатлетический кросс, посвященный Дню медработника

Предстоящий профессиональный праздник отметили забегом. Сегодня в Уфе состоялся легкоатлетический кросс, посвященный Дню медицинского работника. 43 команды из разных городов и районов республики приехали на стадион Центра спортивной подготовки Римы Баталовой, чтобы определить между собой, кто быстрее всех.

Судя по юмору, настроение перед стартом неплохое. Что касается шансов на победу, они вполне реальные. Команда Бирской центральной районной больницы практически всегда в числе фаворитов. В составе и бывшие профессиональные спортсмены.

Я раньше занималась спортом, потом у меня был перерыв, потом я как-то обратно к нему пришла. Все так закрепилось, уже не помню, лет, наверное, 8-10, лыжными гонками занималась. Я чемпионкой Башкирии была по лыжным гонкам. Наталья Рыбакова, старший лаборант патологоанатомического отделения Бирской ЦРБ

Теперь сотрудница патологоанатомического отделения не пропускает ни одного спортивного мероприятия. Зимой – лыжи, летом – бег. Вместе с ней честь Бирской ЦРБ всегда готов защищать Вагиз Фатхуллин. Правда, в последние пару лет возникают небольшие проблемы с подготовкой к соревнованиям.

После ковида, конечно, у нас на всех повлияло. Мы работали в госпиталях, длительное время тренироваться можно было только периодически. Несмотря на это, в том году я занял четвертое место в личном, в общекомандном – второе. Вагиз Фатхуллин, врач анестезиолог-реаниматолог Бирской ЦРБ

Медсестры, лаборанты, врачи и все те, чья деятельность связана со здравоохранением. На легкоатлетический кросс в Уфу приехали 43 команды. Это коллективы центральных районных больниц и городских медицинских учреждений. Состязались участники кросса в трёх возрастных категориях. Дистанция у женщин – 500 метров, мужчины бежали один километр.

Это и праздник спорта, и праздник общения, и праздник здорового образа жизни, и, конечно же, возможность для медицинских работников немножко встряхнуться, разгрузится, восстановиться. Рауль Халфин, председатель Профсоюза работников здравоохранения Республики Башкортостан

Мы всегда поддерживаем спортивные мероприятия, это же пропаганда здорового образа жизни, мы своим примером показываем основы здорового образа жизни для остальных. Тимур Екимов, начальник отдела мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Сегодня они налегке. Вместо белых халатов – спортивная форма. Но уже завтра кто-то вновь выйдет на смену.