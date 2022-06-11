В Уфе прошел легкоатлетический кросс, посвященный Дню медработника

Предстоящий профессиональный праздник отметили забегом. Сегодня в Уфе состоялся легкоатлетический кросс, посвященный Дню медицинского работника. 43 команды из разных городов и районов республики приехали на стадион Центра спортивной подготовки Римы Баталовой, чтобы определить между собой, кто быстрее всех.
Судя по юмору, настроение перед стартом неплохое. Что касается шансов на победу, они вполне реальные. Команда Бирской центральной районной больницы практически всегда в числе фаворитов. В составе и бывшие профессиональные спортсмены.
Теперь сотрудница патологоанатомического отделения не пропускает ни одного спортивного мероприятия. Зимой – лыжи, летом – бег. Вместе с ней честь Бирской ЦРБ всегда готов защищать Вагиз Фатхуллин. Правда, в последние пару лет возникают небольшие проблемы с подготовкой к соревнованиям.
Медсестры, лаборанты, врачи и все те, чья деятельность связана со здравоохранением. На легкоатлетический кросс в Уфу приехали 43 команды. Это коллективы центральных районных больниц и городских медицинских учреждений. Состязались участники кросса в трёх возрастных категориях. Дистанция у женщин – 500 метров, мужчины бежали один километр.
Сегодня они налегке. Вместо белых халатов – спортивная форма. Но уже завтра кто-то вновь выйдет на смену.
По итогам забегов первое место заняла команда из Белорецка, третьим стали стерлитамакские врачи, а вот на второй ступени пьедестала почета второй год подряд Бирская центральная районная больница, при этом Наталье Рыбаковой удалось в личном зачете одержать победу.