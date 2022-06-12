Радий Хабиров вручил государственные награды в честь праздника

12 июня в честь Дня России Радий Хабиров вручил государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.
Наград удостоились водители и сопровождающие колонн с гуманитарными грузами для Донбасса, представители общественных организаций, предприятий, органов власти Башкирии.
"Ещё раз поздравляю всех вас с Днём России, Днём города Уфы. Сейчас мы все с вами делаем очень важное дело. Всё, что происходит на территории Украины, имеет критически важное значение для нашей страны и республики. От того, как мы вместе с вами поддержим нашего Президента, нашу страну, наших военнослужащих и жителей Донбасса, зависит очень многое. Это наша главная обязанность" - сказал глава Башкирии.
Также Радий Хабиров поздравил с праздником и поблагодарил сотрудников МЧС и миграционной службы, которые ответственно выполняют свою работу и создают условия для пострадавших жителей Донбасса.