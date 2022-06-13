В парке «Кашкадан» запущен мультимедийный фонтан

В Уфе состоялся торжественный запуск мультимедийного фонтана, который расположен в обновленном парке «Кашкадан». Открытие и запуск были приурочены к Дню города и Дню России.
В своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров рассказал о графике работы фонтана. По сообщению руководителя региона, фонтан будет работать ежедневно с 10.00, кроме понедельника. С 22.30 будет начинаться светомузыкальное шоу.
По информации пресс-службы уфимской администрации, это первый такой фонтан на Урале. По отзывам в день запуска фонтана, он оставил сильное положительное впечатление на жителей и гостей Уфы.