В парке «Кашкадан» запущен мультимедийный фонтан

В Уфе состоялся торжественный запуск мультимедийного фонтана, который расположен в обновленном парке «Кашкадан». Открытие и запуск были приурочены к Дню города и Дню России.

В своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров рассказал о графике работы фонтана. По сообщению руководителя региона, фонтан будет работать ежедневно с 10.00, кроме понедельника. С 22.30 будет начинаться светомузыкальное шоу.