Поисковики Башкирии и Белоруссии будут совместно работать в Полоцке

Только по примерным подсчётам, в годы Великой Отечественной войны на фронте без вести пропали более 127 тысяч наших земляков. Для многих защитников Родины последним пристанищем стал белорусский город Полоцк, где располагался немецкий концлагерь, в котором погибли порядка 40 тысяч человек.

Великая Отечественная война – это одновременно героическая и трагическая глава в истории Полоцка. В июне-июле 1941-го защитникам города пришлось отступить под натиском превосходящих сил противника. Заняв населенный пункт, немцы организовали два лагеря для советских военнопленных. В помещениях бывшего военного городка, рассчитанных не более чем на 4,5 тысячи человек, содержали от 15 до 20 тысяч узников.

Чтобы конвоировать такое большое количество людей, их доводили до состояния крайнего бессилия. Голод, болезни, вши. Где останавливались пленные, потом не росла трава и была объедена кора на деревьях. Сергей Копыл, заведующий Музеем Боевой Славы

От нечеловечных условий содержания, издевательств, голода, инфекционных болезней на территории лагеря ежедневно умирали от 80 до 200 человек. Все они находили свой последний приют в месте под названием урочище Пески. Туда же привозили для расстрела подпольщиков и партизан. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, который посетила делегация Башкортостана.

В Дулаге-125 было замучено до смерти 140 тысяч человек. Среди погибших есть уроженцы Башкирии. Предстоит большая исследовательская работа по выяснению личностей. Затем установим мемориальную доску. Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы

В боях за Полоцк принимали участие 170-я и 186-я башкирские стрелковые дивизии. Но информации о погибших воинах практически нет. Устранить эту историческую несправедливость должны историки.

В годы войны в Башкортостан было эвакуировано более ста заводов и фабрик, в том числе и из Беларуси. Общее прошлое объединяет братские республики, отметили на круглом столе представители военно-исторического сообщества. Договорились не только помогать искать пропавших без вести, но и собирать информацию о половчанах, ковавших победу в эвакуации.

Мы хотели бы показать вклад в Победу в том числе и половчан, которые в Башкирии не сидели сложа руки, работали на заводах. Рамиль Рахимов, заведующий кафедрой истории России, историографии и источниковедения БашГУ