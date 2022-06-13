Поисковики Башкирии и Белоруссии будут совместно работать в Полоцке

Только по примерным подсчётам, в годы Великой Отечественной войны на фронте без вести пропали более 127 тысяч наших земляков. Для многих защитников Родины последним пристанищем стал белорусский город Полоцк, где располагался немецкий концлагерь, в котором погибли порядка 40 тысяч человек.
Великая Отечественная война – это одновременно героическая и трагическая глава в истории Полоцка. В июне-июле 1941-го защитникам города пришлось отступить под натиском превосходящих сил противника. Заняв населенный пункт, немцы организовали два лагеря для советских военнопленных. В помещениях бывшего военного городка, рассчитанных не более чем на 4,5 тысячи человек, содержали от 15 до 20 тысяч узников.
От нечеловечных условий содержания, издевательств, голода, инфекционных болезней на территории лагеря ежедневно умирали от 80 до 200 человек. Все они находили свой последний приют в месте под названием урочище Пески. Туда же привозили для расстрела подпольщиков и партизан. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, который посетила делегация Башкортостана.
В боях за Полоцк принимали участие 170-я и 186-я башкирские стрелковые дивизии. Но информации о погибших воинах практически нет. Устранить эту историческую несправедливость должны историки.
В годы войны в Башкортостан было эвакуировано более ста заводов и фабрик, в том числе и из Беларуси. Общее прошлое объединяет братские республики, отметили на круглом столе представители военно-исторического сообщества. Договорились не только помогать искать пропавших без вести, но и собирать информацию о половчанах, ковавших победу в эвакуации.
Возложив цветы к мемориалу, делегация Башкортостана взяла горсть полоцкой земли для Республиканского музея Боевой Славы. Историки также договорились провести работу, чтобы увековечить имена башкирских солдат и военнопленных, погибших в Дулаге и урочище Пески.