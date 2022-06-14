Жители Башкирии в июне смогут увидеть парад планет

Это прекрасная возможность увидеть сразу все планеты, правда, для этого нужно не полениться и встать пораньше, до рассвета. Лучше всего парад планет пронаблюдать в конце июня, когда к планетам присоединится убывающая Луна, которая поочередно, начиная с 19 июня, встретится со всеми планетами. В самом конце месяца можно будет наблюдать и «неуловимый» Меркурий.

пресс-служба Уфимского планетария