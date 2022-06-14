Жители Башкирии в июне смогут увидеть парад планет

В небе над Башкирией в июне можно будет увидеть парад планет. Видимость многих небесных тел будет особенно сильной в конце месяца.
Как сообщает пресс-служба Уфимского планетария, весной этого года все семь планет периодически были видны на небосклоне. К утру одна за другой они появлялись над горизонтом.
Выстроятся планеты на небе от юга до северо-востока в таком порядке: Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран, Венера и Меркурий. Парад планет продолжится и в июле, но их строй покинет Меркурий, который после 17 июля «сбежит» на вечернее небо.