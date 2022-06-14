Жители Башкирии в июне смогут увидеть парад планет

В небе над Башкирией в июне можно будет увидеть парад планет. Видимость многих небесных тел будет особенно сильной в конце месяца.

Фото №1 - Жители Башкирии в июне смогут увидеть парад планет

Как сообщает пресс-служба Уфимского планетария, весной этого года все семь планет периодически были видны на небосклоне. К утру одна за другой они появлялись над горизонтом.

Это прекрасная возможность увидеть сразу все планеты, правда, для этого нужно не полениться и встать пораньше, до рассвета. Лучше всего парад планет пронаблюдать в конце июня, когда к планетам присоединится убывающая Луна, которая поочередно, начиная с 19 июня, встретится со всеми планетами. В самом конце месяца можно будет наблюдать и «неуловимый» Меркурий.

пресс-служба Уфимского планетария 

Выстроятся планеты на небе от юга до северо-востока в таком порядке: Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран, Венера и Меркурий. Парад планет продолжится и в июле, но их строй покинет Меркурий, который после 17 июля «сбежит» на вечернее небо.

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