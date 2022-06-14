Радий Хабиров призвал закрывать аттракционы при малейшем опасении

«Любая нестыковка бьет по детям, поэтому будьте предельно принципиальны. Есть основания — сразу закрывайте! Раз уж занимается человек таким видом деятельности, пусть будет предельно аккуратен, внимателен и ответственен», — подчеркнул Радий Хабиров.

В мае в Нефтекамске две девочки получили серьезные травмы на карусели, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. После проверки выяснилось, что аттракцион не был закреплен по всем правилам безопасности.