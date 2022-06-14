Радий Хабиров призвал закрывать аттракционы при малейшем опасении

Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства призвал гостехнадзор Башкирии закрывать опасные аттракционы для детей. Руководитель региона уверен, что безответственных владельцев необходимо наказывать.
«Любая нестыковка бьет по детям, поэтому будьте предельно принципиальны. Есть основания — сразу закрывайте! Раз уж занимается человек таким видом деятельности, пусть будет предельно аккуратен, внимателен и ответственен», — подчеркнул Радий Хабиров.
В мае в Нефтекамске две девочки получили серьезные травмы на карусели, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. После проверки выяснилось, что аттракцион не был закреплен по всем правилам безопасности.