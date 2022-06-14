В направлении парка "Кашкадан" принято решение увеличить количество автобусных рейсов

Недавно открывшийся парк «Кашкадан» с мультимедийным фонтаном привлекает жителей и гостей города. Чтобы было удобно добираться, приняли решение увеличить количество рейсов во избежание пробок.

«На Кашкадан сейчас люди будут ездить – на фонтан, гулять. – отметил Хабиров, давая поручение минтрасу. – Отработайте это, пожалуйста, вместе с городом. Причем именно сегодня – соберитесь, а чтобы с завтрашнего дня уже это заработало».