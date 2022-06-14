В Уфе появился арт-объект "Липовый портал" авторства Алины Габдрауповой

В столице Башкирии появился арт-объект «Липовый портал» по улице Гоголя, 50. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.

Арт-объект авторства Алины Габдрауповой представляет собой дверной проем, на котором изображен липовый цвет. Деревянные домики Уфы потерялись на фоне столичных высоток, однако можно отследить уникальные объекты деревянного зодчества. Один из таких домов был украшен рисунков, который символизирует «портал в прошлое».